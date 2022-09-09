محافظ أسيوط: الدولة تعمل بكافة أجهزتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لـ "رؤية مصر 2030" وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسيوط أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بقرية "بني مر" التابعة لمركز الفتح ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للوقوف على معدلات التنفيذ ضمن خطة توصيل الغاز لقرى "حياة كريمة" بالمحافظة.



وتابع المحافظ أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي الرئيسية بشوارع القرية والتقى بعض العاملين بالشركة المنفذة للأعمال وشاهد أعمال لحام المواسير وتركيب الشبكات بالشوارع وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة.. مشيدًا بجودة الأعمال التي يجري تنفيذها وطالبهم بتطبيق أقصى إجراءات السلامة والأمان حفاظًا على حياة العاملين والمواطنين مع التنسيق الكامل مع رئيس المركز والقرية ومسئولي شركات المرافق لضمان سير الأعمال بسهولة دون أية عقبات وتلافي أية ملاحظات لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.



وأشار سعد إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى والتي تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 342 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 151 مليون جنيه والشباب والرياضة 81 مشروعا بتكلفة 362 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه.



وفي سياق آخر، أعلن محافظ أسيوط عصام سعد اعتماد 1664 عقدًا لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط مع محمد طه مسئول منظومة التقنين الإلكترونية بالمحافظة للتوقيع على عدد من عقود التقنين الجديدة.



وأشار سعد إلى أن المحافظة جادة فيما تقوم به من إجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب.. مطالبًا بضرورة الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام.



ووجه محافظ أسيوط بتسهيل الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية.. لافتًا إلى أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.