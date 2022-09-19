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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أوبرا القاهرة تروى قصة غرام عايدة وراداميس فى افتتاح موسمها الفنى الجديد

أوبرا عايدة
أوبرا عايدة

تفتتح فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى إيمان مصطفى موسمها الجديد بالعرض العالمي الخالد " اوبرا عايدة " للموسيقار الإيطالي الشهير فيردى والذى يقام بمشاركة فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو الإيطالي ديفيد كريشنزى وكورال أوبرا القاهرة تدريب وقيادة اناستاسيا شايتسكو ومن إخراج هشام الطلي وذلك لمدة أربعة ليالى تبدأ الثامنة مساء الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس والجمعة 27 ، 28 ، 29 ، 30 سبتمبر على مسرح النافورة .

 

يؤدى  الشخصيات الرئيسية السوبرانو إيمان مصطفي بالتبادل مع البلغارية إيلينا باراموفا فى دور عايدة  ، التينور الإيطالي داريو دي ڤييتري بالتبادل مع عمرو مدحت في دور راداميس ، الباريتون مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل في دور اموناصرو ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي بالتبادل مع امينة خيرت في دور أمنيرس ، الباص رضا الوكيل بالتبادل مع الروماني كورنيليو هوتانو في دور رامفيس ، أسامة جمال بالتبادل مع عزت غانم في دور الملك ، السوبرانو داليا فاروق في دور كبير الكهنة ، التينور أسامة علي بالتبادل مع تامر توفيق وإبراهيم ناجي في دور الرسول .

 

المعروف أن أوبرا عايدة كتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بافتتاح قناة السويس عام 1869 و ظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية فى 24 ديسمبر عام 1871 وتعد نموذجا لتفاعل المبدعين الأجانب مع التاريخ والحضارة الفرعونية حيث تخلد انتصار المصريين على الاحباش كما تجسد الصراع بين الواجب والعاطفة حيث يقع قائد الجيش المصرى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من  فرعون مصر الذى اكتشف خطتهما وحكم على القائد راداميس بدفنه حياً لتنتهي الأوبرا باستسلامه فى قبره الذي سبقته إليه عايدة .

 

فرقة أوبرا القاهرة الفنى ايمان مصطفى أوبرا عايدة فيردى اوركسترا اوبرا القاهرة

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