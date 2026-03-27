إصابة ضابط وجندي إسرائيلي خلال عمليات عسكرية جنوب لبنان

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بإصابة ضابط وجندي إسرائيلي خلال عمليات عسكرية جنوب لبنان.

ومنذ قليل؛ أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار بعد رصد هجوم صاروخي إيراني باتجاه جنوب إسرائيل وكذلك إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف تل أبيب الكبرى ونهاريا والقدس.

كما فعلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإنذار المبكر بعد رصد صواريخ إيرانية باتجاه وسط إسرائيل ومستوطنات شمال غرب الضفة وكذلك بنهاريا ورأس الناقورة والجليل الغربي بعد رصد صواريخ من لبنان.

وأطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في كل إسرائيل بعد رصد صواريخ إيرانية ومن حزب الله.

فيما سُمع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى بعد إطلاق صواريخ من إيران.

كما دوت صفارات الإنذار مجددا في الجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.

ومن جانبها ؛ صرحت الإذاعة الإسرائيلية بأن صاروخا سقط في منطقة غير مأهولة جنوبي إسرائيل وأن أحد الصواريخ التي استهدفت وسط إسرائيل يحمل رأسا عنقوديا.

كما سُمع انفجار صاروخ عنقودي حيث تناثرت شظاياه في منطقة تل أبيب الكبرى وسقطت أخرى في شارع رئيسي بوسط إسرائيل.

فيما نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض صاروخ وسقوط آخر في منطقة مفتوحة.

