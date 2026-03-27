تحرير 40 محضر تموين للمخابز والمحال التجارية في دمياط

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية بدمياط بإشراف مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط ، عدة حملات متواصله لتشديدالرقابه علي المخابز والانشطه التموينيه والرقابه علي الاسواق وضبط الاسعاروالمخالفات و تشديد الرقابه علي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظة.

وأسفرت الحملات التموينية عن إجمالي ٤٠ محضر تموين في مجال المخابز 13محضرا، تحرير 4 محاضر نقص وزن، تحرير 4 محاضر مواصفات ، تحرير محضر عدم وجود سجل زيارات، تحرير محضر توقف عن الإنتاج، تحرير محضرين عدم إعلان قائمة تشغيل وتحرير محضر تصريف 6 شكاير دقيق مدعم، وفي مجال الأسواق 27 محضرا، وتحرير 10محاضر عدم إعلان عن الأسعار و5 محاضر شهادة صحية، و3محاضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية، و5 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص مخبز سياحي، و4 محاضر عدم إعلان أسعار مخبز سياحي.

ونبه وكيل الوزارة، بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.