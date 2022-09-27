بيرسي تاو يخوض المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي بالأهلي

يخوض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على اكتمال شفائه وجاهزيته للوجود مع الفريق.
وخاض تاو تدريبات في الجيم ثم استكمل برنامجه داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، واشتملت على الجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي، والذي قطع فيه اللاعب مرحلة كبيرة في طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.
وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الحديث مع بيرسي تاو أثناء خوضه البرنامج التأهيلي للاطمئنان على حالته ودعمه معنويًّا.
وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على فقرة في صالة الجيم ثم قام اللاعبون بالإحماء داخل التتش قبل خوض تدريبات الكرة، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه خلال فترة الإعداد.
وحرص مارسيل كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في النواحي الفنية والخططية.
ويستعد الأهلي للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في تونس يوم ٩ أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.