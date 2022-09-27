بيرسي تاو يخوض المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي بالأهلي

يخوض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على ‏اكتمال شفائه وجاهزيته للوجود مع الفريق.‏

وخاض تاو تدريبات في الجيم ثم استكمل برنامجه داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق ‏عبد العزيز أخصائي التأهيل، واشتملت على الجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة ‏بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي، والذي قطع فيه اللاعب مرحلة كبيرة في ‏طريق العودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الحديث مع بيرسي تاو أثناء خوضه البرنامج ‏التأهيلي للاطمئنان على حالته ودعمه معنويًّا.‏

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على فقرة في صالة الجيم ثم قام ‏اللاعبون بالإحماء داخل التتش قبل خوض تدريبات الكرة، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم الفريق ‏بتنفيذه خلال فترة الإعداد.‏

وحرص مارسيل كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في النواحي الفنية ‏والخططية.‏

ويستعد الأهلي للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في تونس يوم ٩ أكتوبر ‏المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏