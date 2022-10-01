عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتعافى من عملية تجميل.. أصالة تثير ضجة بعد تغير ملامحها|شاهد

اصالة بعد خضوعها
اصالة بعد خضوعها لعملية تجميل

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها .
 

وظهرت اصالة ،بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان مطرز  باللون السماوي المطرز بالاصفر ولكنها اثارت جدلا بملامحها الغريبة وهو ما دفع الجمهور معلقًا :دى عملية تجميل "؟.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الثقيل من مكياج العيون واحمر الشفاه البينك .


 

وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.


 

تحيى النجمة السورية أصالة نصرى، حفلاً غنائياً في مدينة نصر، يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل، وتقدم خلالالحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فيمختلف الأماكن.

صالة الفنانة اصالة عملية تجميل عملية التجميل النجمة السورية أصالة نصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

موضوعات متعلقة

بعد إعلان ارتباطها .. أجمل إطلالات سالي عبد السلام | شاهد

ترشيحاتنا

اقتصاد تركيا.. انخفاض غير مسبوق في الليرة وأكبر عجز تجاري على الإطلاق

قبل الإطلاق.. إعلان تشويقي من جوجل لهواتفها Google Pixel 7.. فيديو

رابط مباشر.. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 1-10-2022

شعبة الدواجن: وصول سعر طبق البيض إلى 73 جنيها أمر منطقي

انضمام أوكرانيا للناتو .. هل العالم مقبل على حرب عالمية جديدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتعافى من عملية تجميل.. أصالة تثير ضجة بعد تغير ملامحها|شاهد

بإطلالة صيفية.. بسنت شوقى تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

بتكبر وتخمس.. سالى عبد السلام برفقة خطيبها فى أول ظهور لهما|شاهد

تسبب كوارث للقلب.. كيف تحمي نفسك من الموجة القادمة لكورونا؟

فيديو

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

تحذير من اللانشون قبل المدارس .. أمراض خطيرة ومكونات غريبة| فيديو جراف

كيف أصبحت ميرنا حنا نجمة ذا فويس كيدز بعد تهديدات داعش لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ