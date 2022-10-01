تتعافى من عملية تجميل.. أصالة تثير ضجة بعد تغير ملامحها|شاهد

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها .



وظهرت اصالة ،بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان مطرز باللون السماوي المطرز بالاصفر ولكنها اثارت جدلا بملامحها الغريبة وهو ما دفع الجمهور معلقًا :دى عملية تجميل "؟.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الثقيل من مكياج العيون واحمر الشفاه البينك .





وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.





تحيى النجمة السورية أصالة نصرى، حفلاً غنائياً في مدينة نصر، يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل، وتقدم خلالالحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فيمختلف الأماكن.