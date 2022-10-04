عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تزور الشاب أحمد حسين بالمستشفى للاطمئنان على حالته بعد عودته

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أجرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة للشاب المصري أحمد حسين عبد الفتاح، الذي كان يعمل في دولة موزمبيق وأصيب بالتيفود، ويتلقى علاجه حاليا في مستشفى دار الشفاء؛ بعد عودته لمصر على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيروبي إلى القاهرة، للاطمئنان على حالته الصحية، ودعمه نفسيا ومعنويا لاستكمال مراحل علاجه.

txt

إعادة المصري المصاب بالتيفود من موزمبيق للعلاج بالقاهرة | أنشطة الهجرة الأسبوعية

txt

وزيرة الهجرة: عودة الشاب المصري المريض في موزمبيق إلى القاهرة لاستكمال العلاج

وحرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على الحديث مع أحمد والاطمئنان عليه، وأكدت له أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها في الخارج، وتجسد ذلك في الجهود التي بذلت لعودته إلى مصر، وعلاجه بالكنيسة القبطية المصرية والأطباء المصريين في كينيا بالمستشفى القبطي بنيروبي على نفقتهم الخاصة، بجانب جهود المصريين في موزمبيق لمساعدته طيلة هذه الرحلة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على زيارة أحمد حسين، المتواجد بالرعاية المركزة بمستشفى دار الشفاء، لتقديم الدعم النفسي له، حتى يستكمل مراحل علاجه وهو في حالة نفسية جيدة، تساعده على تجاوز تلك الفترة الحرجة، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة حالته والاطمئنان عليه من خلال الطاقم الطبي الذي يتولى رعايته.

كما استمعت وزيرة الهجرة لشرح وافٍ عن الحالة الصحية لأحمد حسين، من  الطبيب محمد جمعة، نائب مدير مستشفى دار الشفاء، والطبيبة دينا فتحي، أحد المسئولين عن الرعاية المركزة بالمستشفى، والذين أكدوا أنه تم وضع برنامج علاجي متكامل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، يتناسب مع طبيعة حالته الحرجة منذ وصوله حتى تستقر حالته، بالشكل الذي يسمح بدراسة إمكانية إجراء تدخل جراحي إذا تطلب الأمر ذلك، خاصة أنه أجريت له 6 عمليات جراحية خلال تواجده في موزمبيق ولا يوجد أي سجلات طبية عن تلك العمليات، والتي يعاني بشدة من آثارها وتداعياتها الخطيرة.

وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لوزارة الصحة على رعاية أحمد وتكفلهم بعلاجه في مستشفى دار الشفاء، مؤكدة ثقتها في بذل الأطباء أقصى جهود لتقديم الرعاية الطبية الممكنة لحالة أحمد.

والتقت الوزيرة بأسرة الشاب أحمد الذين نقلوا لها خالص تقديرهم على جهود وزارة الهجرة لنقل أحمد من أدغال أفريقيا حتى عودته سالما إلى مصر وتنسيق الجهود بين جميع الجهات وتكامل التواصل بين الجهات بالخارج والداخل حتى وصوله وتلقيه العلاج داخل الرعاية بمستشفى دار الشفاء.

وتقدمت السفيرة سها جندي بعميق شكرها للطاقم الطبي وجميع العاملين بمستشفى دار الشفاء؛ لتقديمهم الخدمة الطبية المتكاملة للشاب أحمد حسين، داعية الله أن يكلل مجهودهم، ويتم شفاء الشاب المصري.

كانت وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارتي الطيران المدني والصحة، نجحت في إعادة الشاب المصري أحمد حسين، من دولة موزمبيق إلى أرض الوطن لاستكمال علاجه، حيث تم توفير غرفة رعاية مركزة بطائرة مصر للطيران التي نقلته إلى القاهرة من نيروبي، وتقديم كل التيسيرات لاستقبال الشاب وسرعة نقله وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والطبيب المرافق وبالتنسيق مع الأطباء وتوفير سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى دار الشفاء.

وزيرة الهجرة والشاب المصري 
وزيرة الهجرة والشاب المصري 
وزيرة الهجرة والشاب المصري 
وزيرة الهجرة والشاب المصري 
وزيرة الهجرة والشاب المصري 
السفيرة سها جندي أبناءها في الخارج سها جندي وزيرة الدولة للهجرة أحمد حسين عبد الفتاح المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

بعد حوادث بداية الدراسة.. وزير التعليم يقرر تنظيم زيارات تفتيشية مفاجئة

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

بعد الدوما.. الاتحاد الروسي يوافق بالإجماع على ضم 4 مناطق أوكرانية جديدة

ساعة مع الوزيرة.. سها جندي تلتقي أبناء الجالية المصرية بالكويت

السيسي يصل مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. فيديو

كوريا الشمالية تدعم ضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء .. فيديو

مصنعي السيارات تحذر المواطنين: اشتروا.. الأسعار مش هتنزل وهترتفع تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ