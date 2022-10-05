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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذه قيمتها.. إطلاق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب

هذه قيمتها.. إطلاق
هذه قيمتها.. إطلاق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب

كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، عن جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 بقيمة إجمالية 300 ألف ريال، وتستهدف دور النشر المحلية والعربية والعالمية المشاركة في المعرض الذي بدأت فعالياته يوم 29 سبتمبر، وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل بواجهة الرياض تحت شعار فصول الثقافة.

ويبلغ مجموع الجوائز 300 ألف ريال، موزعة على أكثر من فئة لتشمل: جائزة التميز بالنشر بقيمة 50 ألف ريال، وجائزة التميز بالنشر للأطفال وقيمتها 50 ألف ريال، وجائزة النشر المتميز بالترجمة 50 ألف ريال.

بالإضافة إلى جائزة التميز بالنشر الرقمي للمنصات الرقمية وقدرها 50 ألف ريال، وجائزة التميز بالنشر للمحتوى السعودي 50 ألف ريال، وجائزة اختيار القراء وقدرها 50 ألف ريال، حيث سيعلن عن الفائزين في حفل تكريم يقام بالتزامن مع ختام المعرض يوم 8 أكتوبر.

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كما أتاحت الهيئة للجمهور والقراء، فرصة المشاركة في اختيار الفائز بجائزة اختيار القراء من خلال التصويت، الذي يبدأ يوم 4 أكتوبر عبر تطبيق معرض الرياض الدولي للكتاب.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الابتكار بقطاع النشر، ومواكبة التقنيات الجديدة للوصول إلى كل الشرائح المستهدفة لإصدارات الدور بطرق مبتكرة وذات طابع مستدام، حيث تسعى الهيئة من خلال الجائزة إلى أن يكون المعرض علامة فارقة في خارطة معارض الكتاب بالمنطقة، ووجهة محفزة بشكل دائم لكل دور النشر.

يشار إلى أن أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 انطلقت فعالياته، تحت شعار "فصول الثقافة"، حيث سيقدم على مدى 10 أيام برنامجا ثقافيا شاملا يغطي أوجه الإبداع كافة، كما تحضر فيه جمهورية تونس بوصفها ضيف شرف، وسط مشاركة 1200 دار نشر ودور بالوكالة تمثل 32 دولة.

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