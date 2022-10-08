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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يتحدى يوفنتوس في قمة نارية بـ الدوري الإيطالي.. اليوم

ميلان ضد يوفنتوس
ميلان ضد يوفنتوس

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره يوفنتوس اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوي الإيطالي.

ويسعى فريق إيه سي ميلان “حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي”، للفوز على يوفنتوس في مباراة اليوم، لاقتحام المربع الذهبي والدخول في المنافسة على اللقب.

وخاض فريق ميلان 8 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 5 لقاءات، وتعادل في مواجهتين، وخسر في لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يطمح فريق يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليجري في خطف نقاط المباراة الثلاث، لتحسين وضعه في ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ويواجه ماسيميليانو أليجري شبح الإقالة من تدريب يوفنتوس “حسبما ذكرت تقارير صحفية”، بسبب انطلاقة البيانكونيري السيئة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ولعب يوفنتوس 8 مباريات أيضا في بطولة الدوري الإيطالي، فاز في 3 مناسبات فقط، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر في لقاء.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ميلان ويوفنتوس، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.

ترتيب ميلان ويوفنتوس:

يحتل ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق يوفنتوس في المركز السابع بـ 13 نقطة.

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