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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فحص 800 عينة من المنتجات الزراعية للسوق المحلي والتصدير خلال 3 أيام

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات

أكدت د. هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات، أن المعمل فحص حوالي 800 عينة من المنتجات الزراعية للسوق المحلي والتصدير، خلال فترة إجازة المولد النبوي الشريف وانتصار أكتوبر العظيم أيام الخميس والجمعة والسبت.

 

وأضافت "عبداللاه"، أن العمل استمر بالمعمل تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة طوال فترة الإجازة لتسهيل إجراءات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل الإدارات والمعامل الخدمية طول فترة إجازة المولد النبوي وانتصار اكتوبر.

انتصار أكتوبر متبقيات المبيدات السيد القصير وزير الزراعة الزراعة إجازة المولد النبوي

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