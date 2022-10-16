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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تطور إطلالات دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل.. صور

دنيا بطمة
دنيا بطمة

تصدرت المطربة المغربيةدنيا بطمة ترند مؤشر البحث على موقع جوجل، حيث أثارت المطربة المغربية دنيا بطمة الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة حول زوجها.

وتتميز  دنيا بطمة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

واعتادت  دنيا بطمة  على مشاركة متابعيها دوما أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات مما كشف عنأناقتها وذوقها.

وتتميز دنيا بطمة  برشاقتها فهى تعتمد على الظهور باطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة، بعد خضوعها لعمليات التجميل.

هاجم المنتج البحيريني محمد الترك، طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك بعد فشله في العديد من المحاولات للعودة لها، مشيرًا إلى أنهاأكبر غلطه في حياته.

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