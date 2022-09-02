رقم خرافي| سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان فينسيا

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.

تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول واتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتميز التصميم باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

دره

سعر فستان درة في مهرجان فينيسيا السينمائي

قد حمل فستان درة في مهرجان فينيسيا السينمائي توقيع دار الأزياء العالمية Alexander McQueen، وبلغ سعر التصميم 1,925 دولار أمريكي أي ما يقرب من 37 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها.

سعر فستان دره

انتعلت درة حذاء صيفي باللون الذهبي مع حقيبة متوسطة الحجم باللون البيج، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات واعتمدت على بعض القطع الصغيرة مما منحها إطلالة بسيطة و أنيقة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.