عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل اقتصادية النواب: مصر تمتلك احتياطي رمال سوداء بعائد سنوي 2.2 مليار دولار

الرمال السوداء
الرمال السوداء

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنع الرمال السوداء في البرلس بكفر الشيخ، بمثابة دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بتعميق وتوطين مختلف الصناعات بصفة عامة والصناعات الإستراتيجية بصفة خاصة داخل مصر.


وقال " عبد الحميد " فى بيان أصدره اليوم، إن افتتاح مصنع الرمال السوداء خطوة مهمة على طريق التنمية الذى بدأته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ سنوات، مؤكداً أن هذا المصنع كان يجب أن يتم افتتاحه منذ عقود طويلة ولكن الإرادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس السيسى لديها حرص حقيقى وكبير على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية لتكون قيمة مضافة لدعم الاقتصاد الوطنى.

وكشف الدكتور محمد عبد الحميد، أن مصر تمتلك ثروة طبيعية هائلة وكبيرة من الرمال السوداء حيث هناك أكثر من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيز مرتفع بداية من رشيد في البحيرة وحتى العريش بشمال سيناء بطول ساحل 400 كيلو متر، مشيراً الى أن الخبراء أكدوا أن قيمة الاحتياطي المصري من الرمال السوداء يصل إلى 200 مليار متر مكعب كأكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم كله، وأن العائد السنوى من كل موقع على حدة يصل إلى 200 مليون دولار، مؤكداً الاهمية الكبيرة لانشاء هذا المصنع لاستغلال الرمال السوداء فى مصر افضل استغلال بعد سنوات طويلة من الاهمال لهذا الملف.

الدولة المصرية الاقتصاد القيادة السياسية اقتصادية النواب محافظة كفر الشيخ محافظة شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يبعد أهالي «أبو داود» عن الحياة منذ 60 يوما|صور

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

ترشيحاتنا

الرنجايه بـ457 جنيهًا وطبق الكشري بـ100.. فتاة تروّج لأسعار غير منطقية بفيديوهات غريبة

بدولة عربية.. وثائق سرية تكشف فساد وسوء إدارة مديرة الصحة العالمية

هجوم كاسح.. التلفزيون الحكومي الروسي يمهد لخسارة مدوية في أوكرانيا

بنمو 29.2%|31 مليون دولار صادرات مصر من المواد العازلة والمواسير خلال 2022.. بالأرقام

يوم القيامة.. لماذا لا تقوم الساعة إلا في الجمعة؟

الأب الروحي للثقافة|فاروق حسني يدعم القاهرة السينمائي بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من 8 أمراض|«شاي الثوم» مشروب خارق في الصباح .. اعرف الوصفة

يصيبك بالعمى .. خطأ شائع أثناء استخدام العدسات اللاصقة

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب| شاهد

بطن مسطح وجسم منحوت.. مشروبات خارقة لحرق الدهون

فيديو

الأوراق والشروط.. طريقة حجز شقة إسكان اجتماعي 2022 خطوة بخطوة |فيديوجراف

مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مش جاي أقطع عيش حد.. وكنت هتخانق مع مراتي بسببها

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ