وكيل اقتصادية النواب: مصر تمتلك احتياطي رمال سوداء بعائد سنوي 2.2 مليار دولار

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنع الرمال السوداء في البرلس بكفر الشيخ، بمثابة دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بتعميق وتوطين مختلف الصناعات بصفة عامة والصناعات الإستراتيجية بصفة خاصة داخل مصر.



وقال " عبد الحميد " فى بيان أصدره اليوم، إن افتتاح مصنع الرمال السوداء خطوة مهمة على طريق التنمية الذى بدأته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ سنوات، مؤكداً أن هذا المصنع كان يجب أن يتم افتتاحه منذ عقود طويلة ولكن الإرادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس السيسى لديها حرص حقيقى وكبير على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية لتكون قيمة مضافة لدعم الاقتصاد الوطنى.

وكشف الدكتور محمد عبد الحميد، أن مصر تمتلك ثروة طبيعية هائلة وكبيرة من الرمال السوداء حيث هناك أكثر من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيز مرتفع بداية من رشيد في البحيرة وحتى العريش بشمال سيناء بطول ساحل 400 كيلو متر، مشيراً الى أن الخبراء أكدوا أن قيمة الاحتياطي المصري من الرمال السوداء يصل إلى 200 مليار متر مكعب كأكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم كله، وأن العائد السنوى من كل موقع على حدة يصل إلى 200 مليون دولار، مؤكداً الاهمية الكبيرة لانشاء هذا المصنع لاستغلال الرمال السوداء فى مصر افضل استغلال بعد سنوات طويلة من الاهمال لهذا الملف.