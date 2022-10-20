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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يحسم الجدل ويكشف حقيقة تورط أوكرانيا في تفجير جسر القرم

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه على حد علمه، كييف ليست متورطة في الهجوم على جسر القرم.

وفي مقابلة مع قناة “سي تي في” التلفزيونية الكندية، قال زيلينسكي، "بالتأكيد لم نفعل ذلك على حد علمي". 

وفي صباح يوم 8 أكتوبر، انفجرت شاحنة على جسر القرم، مما أدى إلى اشتعال النيران في صهاريج قطار شحن، ومقتل أربعة أشخاص. 

ووصف رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين الهجوم بأنه هجوم إرهابي، مشيرًا إلى أن الأستخبارات الأوكرانية تقف وراءه. 

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وفي نفس اليوم، قام ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس أوكرانيا، بتغريد علي “تويتر” قال فيها: “القرم، جسر، البداية"، وبذلك اعترف فعليًا بمسؤولية كييف عن الهجوم الإرهابي على الجسر.

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