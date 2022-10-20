عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقطة تحول في حرب أوكرانيا.. ماذا يعني إعلان بوتين الأحكام العرفية؟

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يأتي إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمها في الوقت الذي لا يزال فيه غزوه يعاني من الانتكاسات.

وتم إعلان الأحكام العرفية في دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، بينما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد، وسط تقارير تفيد بأن مسؤولين وعسكريين نصبهم الروس يغادرون مدينة زابوريجيا في إرنجودار والعاصمة خيرسون، التي ستوجه استعادتها كييف ضربة أخرى لبوتين.

وقال محللون إن موسكو تضع الشروط لتبرير الانسحاب من إقليم خيرسون، بينما قال فيليب إنجرام، ضابط مخابرات سابق بالجيش البريطاني، إن إعلان بوتين أظهر أنه “ينفد من الخيارات”.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال إنجرام: “على المدى القصير، يمكنه إجبار المدنيين على الخروج من خيرسون تحت تهديد السلاح، لكن من المرجح أن يستخدمهم كدروع بشرية في القوافل والعبارات المختلطة عبر نهر الدنيبر”، في إشارة إلى النهر الذي يقع على جانبه الغربي خيرسون.

وقال: “سيسمح له بإمكانية إنشاء المزيد من الدروع البشرية في المناطق ذات الأهمية العملياتية، مثل الكاميرات في المستودعات اللوجستية، والتي سيتم وضعها بالقرب من مراكز القيادة لمحاولة تقليل الضربات الأوكرانية”.

ويعتقد إنجرام أن المرسوم “سيجبر المزيد من الانجراف إلى الميليشيات المحلية وإما القتال بشكل مباشر أو تقديم دور داعم مثل الأطباء والطهاة”.

ينص التشريع الروسي على أن الأحكام العرفية تحد من حقوق وحريات المواطنين، يرى فرض حظر التجول، ويقيد الدخول والخروج والحركة في جميع أنحاء المناطق.

روسيا تستهدف طائرة بريطانية في البحر الأسود بالصواريخ.. تفاصيل

روسيا تكشف عن إبتزاز أمريكي يهدد الأمن الغذائي العالمي

وتحدد تصريحات بوتين أربعة مستويات للجاهزية، تتراوح من الحد الأقصى للأحكام العرفية في المناطق الأربع التي تم ضمها مؤخرًا إلى الأساسية. وستعمل استجابة عالية في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول جنبًا إلى جنب مع المناطق المتاخمة لروسيا، مثل إقليم كراسنودار، بيلجورود، بريانسك، فورونيج، كورسك وروستوف.

وقال معهد دراسات الحرب، إن مرسوم بوتين “هو إلى حد كبير مسرح قانوني يهدف إلى إضفاء الشرعية على الأنشطة التي يحتاج الجيش الروسي إلى القيام بها، حيث سعى إلى تهيئة الظروف للتعبئة المستقبلية والمزيد من القيود المحلية”.

وأضاف أن بوتين صاغ أمره على أنه تمكين المسؤولين المحليين من خلال منحهم سلطات واسعة، على الرغم من أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قال في مدونته إنه لا يخطط للتذرع بأي من أحكام المرسوم على المدى القصير.

وغرد مارك جالوتي، الشؤون الأمنية الروسية ومدير شركة Mayak Intelligence الاستشارية، أن هذا مهم لأن بوتين طلب من سوبيانين المساعدة في الإشراف على تنفيذ المراسيم.

وأضاف جالوتي: “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى من يستخدمهم كما تريد موسكو، ومن يحاول بشكل أساسي تجاهله، ومن يستخدمها فقط للاختلاس بمزيد من الجدية”.

أوكرانيا الرئيس الروسى بوتين موسكو روسيا الأحكام العرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

صورها في أوضاع مخلة.. سيدة تستعين بأسرتها لخطف وقتل سائق في القاهرة

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

موضوعات متعلقة

صدمة للجميع.. البنك المركزي التركي يعلن عن انخفاض ضخم في سعر الفائدة

روسيا تستهدف طائرة بريطانية في البحر الأسود بالصواريخ.. تفاصيل

بعد الضربات الروسية.. الشعب الأوكراني يواجه كارثة

بعد الضربات الروسية.. كيف تستعيد أوكرانيا بنيتها التحتية؟

روسيا تكشف عن إبتزاز أمريكي يهدد الأمن الغذائي العالمي

جنون الدولار.. الاقتصاد العالمي يتجه نحو الهاوية والحكومات في أزمة

أزمة كبيرة.. ألمانيا تتخذ قرارا يثير غضب فرنسا

20 زجاجة فودكا.. احتفال بوتين بعيد ميلاد برلسكوني يثير غضب الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

لا نملك إلا الدعاء لها|مصطفى كامل يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

الحكومة: إقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول في 20 محافظة

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر

الوزراء يوافق على طرح مرحلة تكميلية بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

درع الوحدة النقابية الأفريقية للرئيس السيسي لجهوده المخلصة فى دعم قضايا القارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيولوك مختلف.. ملك أحمد زاهر تغازل جمهورها عبر انستجرام بشوفولي عيونه

أنا ماتعوضش.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

يحميك من 8 أمراض|«شاي الثوم» مشروب خارق في الصباح .. اعرف الوصفة

يصيبك بالعمى .. خطأ شائع أثناء استخدام العدسات اللاصقة

فيديو

نيولوك مختلف.. ملك أحمد زاهر تغازل جمهورها عبر انستجرام بشوفولي عيونه

سقوط الذهب وارتفاع جديد في الدولار.. تفاصيل أسعار اليوم |فيديو

سقوط أمطار في تلك المحافظات ... تحذير هام من الأرصاد الجوية|فيديو

الأوراق والشروط.. طريقة حجز شقة إسكان اجتماعي 2022 خطوة بخطوة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ