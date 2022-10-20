نقطة تحول في حرب أوكرانيا.. ماذا يعني إعلان بوتين الأحكام العرفية؟

يأتي إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمها في الوقت الذي لا يزال فيه غزوه يعاني من الانتكاسات.

وتم إعلان الأحكام العرفية في دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، بينما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد، وسط تقارير تفيد بأن مسؤولين وعسكريين نصبهم الروس يغادرون مدينة زابوريجيا في إرنجودار والعاصمة خيرسون، التي ستوجه استعادتها كييف ضربة أخرى لبوتين.

وقال محللون إن موسكو تضع الشروط لتبرير الانسحاب من إقليم خيرسون، بينما قال فيليب إنجرام، ضابط مخابرات سابق بالجيش البريطاني، إن إعلان بوتين أظهر أنه “ينفد من الخيارات”.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال إنجرام: “على المدى القصير، يمكنه إجبار المدنيين على الخروج من خيرسون تحت تهديد السلاح، لكن من المرجح أن يستخدمهم كدروع بشرية في القوافل والعبارات المختلطة عبر نهر الدنيبر”، في إشارة إلى النهر الذي يقع على جانبه الغربي خيرسون.

وقال: “سيسمح له بإمكانية إنشاء المزيد من الدروع البشرية في المناطق ذات الأهمية العملياتية، مثل الكاميرات في المستودعات اللوجستية، والتي سيتم وضعها بالقرب من مراكز القيادة لمحاولة تقليل الضربات الأوكرانية”.

ويعتقد إنجرام أن المرسوم “سيجبر المزيد من الانجراف إلى الميليشيات المحلية وإما القتال بشكل مباشر أو تقديم دور داعم مثل الأطباء والطهاة”.

ينص التشريع الروسي على أن الأحكام العرفية تحد من حقوق وحريات المواطنين، يرى فرض حظر التجول، ويقيد الدخول والخروج والحركة في جميع أنحاء المناطق.

وتحدد تصريحات بوتين أربعة مستويات للجاهزية، تتراوح من الحد الأقصى للأحكام العرفية في المناطق الأربع التي تم ضمها مؤخرًا إلى الأساسية. وستعمل استجابة عالية في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول جنبًا إلى جنب مع المناطق المتاخمة لروسيا، مثل إقليم كراسنودار، بيلجورود، بريانسك، فورونيج، كورسك وروستوف.

وقال معهد دراسات الحرب، إن مرسوم بوتين “هو إلى حد كبير مسرح قانوني يهدف إلى إضفاء الشرعية على الأنشطة التي يحتاج الجيش الروسي إلى القيام بها، حيث سعى إلى تهيئة الظروف للتعبئة المستقبلية والمزيد من القيود المحلية”.

وأضاف أن بوتين صاغ أمره على أنه تمكين المسؤولين المحليين من خلال منحهم سلطات واسعة، على الرغم من أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قال في مدونته إنه لا يخطط للتذرع بأي من أحكام المرسوم على المدى القصير.

وغرد مارك جالوتي، الشؤون الأمنية الروسية ومدير شركة Mayak Intelligence الاستشارية، أن هذا مهم لأن بوتين طلب من سوبيانين المساعدة في الإشراف على تنفيذ المراسيم.

وأضاف جالوتي: “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى من يستخدمهم كما تريد موسكو، ومن يحاول بشكل أساسي تجاهله، ومن يستخدمها فقط للاختلاس بمزيد من الجدية”.