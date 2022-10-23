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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عمر: الاتحاد لا يعاني ماليا.. وصفقاته من جيب مصيلحي الشخصي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أكد محمد عمر المدير الرياضي للاتحاد السكندري، إن زعيم الثغر لا يعاني من أى أزمة مالية خلال الفترة الحالية.

وأضاف محمد عمر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" فوز الاتحاد بالدوري يحتاج لجهود ونفس طويل، ولكن نسعى لإعادة الفريق للطريق الصحيح".

وأكمل:" لا توجد أى أزمة مالية في زعيم الثغر، وصفقات الاتحاد بالكامل تم التعاقد معها من الجيب الشخصي لمحمد مصيلحي".

وأردف :" كان من الضروري دعم مركز حراسة المرمى وخط دفاع الاتحاد قبل انطلاق الموسم الجديد، وكنا نخطط للتعاقد مع عمر السعيد في انتقالات الصيف، وكنا قريبين من التعاقد معه ولكن الصفقة تعثرت، وتفاجئنا من التعاقد مع اوستون اوموتو خاصة وأنه جاء بعد ما فسخ عقده مع ناديه المصري وهو صفقة قوية، وأتوقع نجاحه بشكل كبير هذا الموسم نظراً للإمكانيات التي يمتلكها اللاعب".
 

محمد عمر الاتحاد محمد مصيلحي المصري اوستون اوموتو

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