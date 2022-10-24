قبل شهر من الإصابة.. أعراض صامتة للذبحة الصدرية قد تحول دون نجاتك

تعد النوبة القلبية هي حالة طارئة تحدث عندما ينقطع فجأة إمداد القلب بالدم. في حين أن الأعراض يمكن أن تكون مفاجئة في كثير من الأحيان وقبل لحظات من النوبة ، في بعض المناسبات ، يمكن أن تظهر قبل أشهر فقط من حدوثها. وفقًا لإحدى الهيئات الصحية.

قال الدكتور Xu من Sutter Health : بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تظهر الأعراض قبل شهر أو حتى فترة أطول من حدوث النوبة القلبية ويمكن أن يصاب الشخص بالذبحة الصدرية في أي وقت.



حذر الدكتور Xu من أن النساء كان لديهن احتمالية أكبر للإصابة بأعراض مختلفة مثل التعب ، والشعور العام بعدم الارتياح ، وعدم الراحة الغامضة ، وآلام الظهر والبطن ، وانخفاض القدرة على التحمل.

ما هي الذبحة الصدرية؟

تقول NHS عن الذبحة الصدرية : الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلات القلب.

وهي ليست في العادة مهددة للحياة ، لكنها علامة تحذير على احتمال تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

"مع العلاج وتغيير نمط الحياة الصحي ، من الممكن السيطرة على الذبحة الصدرية وتقليل مخاطر هذه المشاكل الأكثر خطورة."

تحدث الذبحة الصدرية عادة بسبب تضيق الشرايين التي تغذي عضلات القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية ، وتصلب الشرايين.

أنواع الذبحة الصدرية

ما هي أنواع الذبحة الصدرية الرئيسية؟



الأنواع الرئيسية للذبحة الصدرية هي الذبحة الصدرية المستقرة وغير المستقرة. عادة ما يكون لنوبات الذبحة الصدرية المستقرة محفز مثل الإجهاد أو التمرين وتتوقف في غضون بضع دقائق من استراحة الشخص.

وفي الوقت نفسه ، قد لا يكون لنوبات الذبحة الصدرية غير المستقرة دوافع وتستمر حتى بعد راحة الشخص.

كما هو الحال مع أمراض القلب الأخرى ، يمكن علاج الذبحة الصدرية ، وإذا تم القيام بذلك بالطريقة الصحيحة ، يمكن أن تسمح لشخص ما أن يعيش حياة طبيعية.



إلى جانب الأدوية ، تشمل التغييرات الأخرى التي يمكن إجراؤها لتحسين الذبحة الصدرية ما يلي:

• اتباع نظام غذائي متوازن

• الإقلال من الكحول

• الإقلاع عن التدخين

• فقدان الوزن

• ممارسة الرياضة بانتظام.