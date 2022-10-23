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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصحة العالمية السمنة ستزيد بحلول عام 2030- 500 مليون حالة جديدة من أمراض القلب

تحذير منظمة الصحة
تحذير منظمة الصحة العالمية السمنة ستزيد بحلول عام 2030- 500

ستزداد حالات الأمراض الفتاكة بسبب نمط الحياة المستقرة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية ، يمكن أن يؤدي نمط الحياة الخامل إلى زيادة حالات الأمراض غير المعدية (NCD) يدعي التقرير أيضًا أنه على مستوى العالم ، سيتم الإبلاغ عن حوالي 500 مليون حالة جديدة من الأمراض غير المعدية بين عامي 2020 و 2030 منها حوالي 47٪ من الأمراض الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم ، و 43٪ من الاكتئاب.

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80 في المائة من المراهقين ليسوا نشيطين بدنيًا
 

وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية ، يقوم واحد أو أكثر من كل أربعة بالغين و 80 في المائة من المراهقين بنشاط بدني ضئيل أو معدوم. إلى جانب ذلك ، وجد أن مستوى الخمول البدني أعلى لدى الفتيات.

وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية والعديد من الدراسات البحثية ، فإن الخمول البدني هو عامل خطر قابل للتعديل في العديد من الأمراض. مثل الحد من التدخين واستهلاك الكحول ، يمكن الوقاية من العديد من الأمراض إذا تمكن الشخص من دمج ساعات أكثر من النشاط البدني الفعال في الحياة اليومية.

النشاط البدني ضروري لحياة صحية


وبحسب منظمة الصحة العالمية ، فإن النشاط البدني يعمل على تحسين الصحة العقلية ، مما يمنع الاكتئاب والقلق وكذلك ينمي أدمغة الأطفال بشكل جيد.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا منتظمًا لديهم مخاطر أقل بنسبة 20-30٪ للوفاة المبكرة وأمراض القلب والاكتئاب والخرف بنسبة 7-8٪ ومرض السكري من النوع 2 بنسبة 5٪. بصرف النظر عن ذلك ، فهو يقوي العظام والعضلات أيضًا ، مما يقلل من حالات الإعاقة والوفاة بسبب السقوط في سن الشيخوخة.

خطر الإصابة بـ  كوفيد -19 أكبر


أدى جائحة كوفيد -19 ، الذي استمر لمدة عامين ، إلى تقليل النشاط البدني المتنوع. بسبب ذلك أصبح الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. ومع ذلك ، وبسبب الوباء ، أدرك الكثير من الناس أيضًا مدى عدم لياقتهم والحاجة إلى ممارسة الرياضة وعادات الأكل الأفضل.

 

كما سيكون للأمراض غير المعدية تأثير على الاقتصاد
 


وفقًا لوكالة الأمم المتحدة ، فإن تكلفة علاج الحالات الجديدة من الأمراض غير المعدية التي يمكن الوقاية منها مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري والصحة العقلية والسرطان ستصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 ، ارتفاعًا من حوالي 27 مليار دولار سنويًا. . هو الدولار الأمريكي. بسبب زيادة العبء الاقتصادي لجميع البلدان.

ما هو حل هذه المشكلة

يقول الخبراء أن الحل لهذه المشكلة هو تعزيز والمشاركة في المزيد والمزيد من النشاط البدني. ليس من الضروري بالنسبة لك القيام بتمارين ثقيلة. يمكن أن تكون الأنشطة المنتظمة مثل المشي وركوب الدراجات والجري وتسلق السلالم والعمل البدني ولعب الألعاب في الهواء الطلق مفيدة لك أيضًا.

الأمراض الفتاكة الأمراض ارتفاع ضغط الدم الإكتئاب المراهقين ​​​​​​​health الأمراض غير المعدية

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