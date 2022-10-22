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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام شائع يمنع أمراض القلب .. تعرف عليه

القلب
القلب

تعد أمراض القلب من أكثر مسببات الوفاة فى العالم ونلاحظ هذا بوضوح فى زيادة عدد الوفيات فى السنوات الأخيرة بسبب الأزمة القلبية المفاجئة هذا فضلا عن أمراض القلب الأخرى. 

ومن الأشياء التى تساعد فى الوقاية من أمراض القلب والأزمات المفاجئة للأصحاء هى اتباع نظام غذائي صحي يحتوى على قدر جيد من الأطعمة التى تحسن صحة القلب. 

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قدم موقع stylecraze طعام شائع لايعرف الكثير من الأشخاص أنه يحمى من أمراض القلب .
ووفقًا لتقرير نشره المعهد الوطني للقلب والرئة والدم  فإن الكوسة هي جزء بارز من نظام DASH الغذائي الذي يخفض ضغط الدم المرتفع أحد أسباب أمر اض القلب الخطيرة والموت المفاجئ.

الكوسة منخفضة في الكوليسترول والصوديوم والدهون وتساعد في الحفاظ على توازن الكربوهيدرات - وهو مطلب ضرورى لصحة القلب المثلى.

سبب آخر يجعل الكوسة طعام هام للقلب وهو وجود الألياف وارتبط تناول كميات كبيرة من الألياف بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب .


الكوسة غنية أيضًا بحمض الفوليك ، ووفقًا لدراسة صينية ، يرتبط تناول الفولات عكسياً بمخاطر الإصابة بأمراض القلب كما أنها غنية بالعناصر الغذائية الأخرى مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم كما أشارت الأبحاث إلى أن النقص في هذين المغذيين يمكن أن يكون مرتبطًا بشكل مباشر بفشل القلب 

الكوسة
الكوسة


عنصر غذائي آخر في الكوسة يستحق اهتمامك هو الريبوفلافين أو فيتامين ب المركب الضروري لإنتاج الطاقة. 

في إحدى الدراسات وجد أن الأطفال المصابين بأمراض القلب يعانون من نقص مروع في الريبوفلافين ، مع التركيز على الصلة المحتملة بين الريبوفلافين وصحة القلب وربطت دراسة صينية أخرى بين الريبوفلافين وتخفيف فشل القلب لدى مرضى السكر.

امراض القلب الكوسة صحة القلب نظام غذائى ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم المرتفع الموت

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