عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدفاع المدني يسيطر على حريق في مزرعة نخيل في قرية بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد من السيطرة على حريق نشب  في مزارع نخيل بقرية" بدخلو" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، بالقرب من منازل سكان القرية دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

تلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بقرية في مركز الداخلة.

 

تبين نشوب حريق كبير في مزارع نخيل بمنطقة " العثماني" بقرية " بدخلو" بمركز الداخلة، بالقرب من منازل المواطنين، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات فناطيس المياه من الوحدة المحلية لإخماد الحريق.

محافظ الوادي الجديد يشهد توثيق أطول سلسلة تمور في العالم بجينيس.. صور

وتمكنت وحدات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق  ومنع امتداد ألسنة النيران للمنازل وتحرر محضر بالحادث، وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد حادث محافظة الوادى الجديد الوحده المحلية التحقيق السيطرة على حريق نشوب حريق الدفاع المدني الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

بتعليق ساخر.. كهربا ينشر صورة من غرفة النوم

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

موضوعات متعلقة

شباب الوادي الجديد : تنظيم مشروع القوافل الرياضية بأحياء مدينة الخارجة

ترشيحاتنا

زيلينسكي يدعو لتوفير الكهرباء بعد الضربات روسية استهدفت منشآت الطاقة

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة

الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

يفتح لك كل الأبواب المغلقة .. علي جمعة: المفتاح بهذا الذكر

سقوط عصابة الٱطفال في الغربية.. متهمون بسرقة هايبر ماركت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغفلها الكثير من النساء .. علامة شائعة مؤشر للإصابة بأمراض القلب

بأقل مجهود .. أسرع رجيم يلصق البطن في الظهر نتائجه مذهلة

طبيب يفجر مفاجأة عند تناول كوب حليب يوميا |ماذا يحدث لجسمك؟

ابتعد عن هذه العادة فورًا.. حركة تحدث عند فك اللحوم المجمدة تؤدي للتسمم

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ