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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نجلاء سرحان تقدم الحل السريع لعلاج مشاكل الشعر

نجلاء سرحان، دكتوراة
نجلاء سرحان، دكتوراة التغذية العلاجية

قالت نجلاء سرحان، دكتوراة التغذية العلاجية، إنه من أجل الحفاظ على نعومة الشعر فيجب الحفاظ على تغذيته داخليا وخارجيا، إلى جانب معرفة ما ينقصنا فى أجسادنا من فيتامينات ومعادل والتغذية السليمة وغيرها.

وأضافت "سرحان" خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، أنه يجب أيضا الكشف عن الشعر لمعرفة ما إذا كان الشعر يعاني من سوء التغذية أم لا.

وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة نجلاء سرحان، خبيرة التغذية العلاجية، نصائح بشأن مستحضرات التجميل والمنتجات الطبية، مؤكدة أن جميع المكونات في منتجات مجموعة "organica group" بدون فورمارين وهي مستوردة لكن التركيبة مصرية، بمثابة براءة اختراع. 
 

وقالت "نجلاء سرحان" خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المياة في بعض الدول بالخليج سبب في جفاف وتلف الشعر، لأنها مياه جوفية، لذلك تنصح باستخدام الشامبو الذي يحتوي على نسبة من المواد والزيوت الطبيعية المرطبة. 

نعومة الشعر فيتامينات دكتوراه التغذية العلاجية التغذية العلاجية نجلاء سرحان ست الستات

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