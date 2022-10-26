إجراء تحاليل منشطات للمشاركين في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال البارالمبي

كشف الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية والتصنيف باللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي عن التنسيق مع الدكتورة هانم الأمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو"، لإجراء تحاليل وسحب عينات من اللاعبين المشاركين في البطولة.

وقال سالم إنه من المقرر إجراء التحاليل وسحب العينات بنسبة 30% من المشاركين "ثلث اللاعبين المشاركين في البطولة".

ومن المقرر أن يشارك في البطولة 164 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 دولة من مختلف دول العالم بالإضافة إلى 78 مدربا وإداري.

وتشارك مصر بعدد 44 لاعبا ولاعبة في 10 أوزان مختلفة للرجال و10 للسيدات، في البطولة التي تستضيفها صالة الدكتور حسن مصطفى خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الجاري وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وتسعي اللجنة لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في هذه البطولة لدورة باريس البارالمبية 2024 ، واعتماد نواة المنتخب القومي لدورة لوس أنجلوس 2028.

وهذه البطولة تأتي في إطار تنظيم اللجنة للبطولات الدولية بعد توقف دام 12 عاما.

