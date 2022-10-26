شاهد.. تحليق طائرة وحاملة للصواريخ خلال تدريب قوات الردع الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام طائرات بعيدة المدى حاملة للصواريخ من طراز Tu-95MS بتحليق في إطار تدريب لقوات الردع الاستراتيجية الروسية.

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر قيام طائرات بعيدة المدى حاملة للصواريخ من طراز Tu-95MS بتحليق في إطار تدريب لقوات الردع الاستراتيجية الروسية. pic.twitter.com/NAPDVFOKrP — RTARABIC (@RTarabic) October 26, 2022

وحسب “روسيا اليوم”، أعلن الكرملين عن إجراء تدريبات لقوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس البلاد فلاديمير بوتين.

و جرى خلال التدريبات إطلاق صواريخ باليستية وكروز عابرة للقارات من بينها صاروخ "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية، وكذلك صاروخ "سينيفا" من بحر بارنتس إلى ميدان كورا بكامتشاتكا، كما شاركت الطائرات بعيدة المدى من طراز Tu-95MS في تنفيذ المهام، حيث أطلقت صواريخ كروز جوا.

واطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقرير وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو حول سير تدريب قوات الردع النووي، التي أثارت قلق الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال التدريبات تم فحص جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية ومهارات القيادة والعمليات في تنظيم تنفيذ المهام والسيطرة على القوات.

واكتملت المهام التي تضمنتها تدريبات قوات الردع الاستراتيجي على أكمل وجه، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة، ما يؤكد جميع خصائصها المحددة.