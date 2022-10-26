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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محمود القط بصالون التنسيقية: قمة شرم الشيخ ستنعش السياحة في مصر كلها

صدى البلد

قال الطيار محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية عقدت جلسة نقاشية مثمرة عن صناعة السياحة وشارك فيها عدد من أعضاء الأحزاب المهتمين بالسياسة وخرجت بتوصيات مهمة، منها تأهيل العنصر البشري وتثقيف العاملين بالسياحة، وميكنة الخدمات المتعلقة بالسياحة، ورقمنة المنصات التي يمكن أن يعتمد عليها السائح لاكتشاف المعالم المصرية، والاهتمام بالمنشآت الفندقية، وخاصة الفنادق التابعة لقطاع الأعمال، وهل هي مضاهية للغرف الفندقية بالقطاع الخاص. 


جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها التنسيقية حول " صناعة السياحة " في مصر، والتحديات التي تواجهها بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية ومدي تأثيرهم عليها.


وأضاف «القط» قائلاً إنه يجب أن يكون هناك تركيز مع إعادة هيكلة خسائر مصر للطيران خلال الفترة المقبلة، وإعادة إدارة الأصول الخاصة بالطيران المدني وليست مصر للطيران فقط. 


وأكد «القط» أن قمة شرم الشيخ، ستساعد في إنعاش السياحة في مدينة شرم الشيخ بشكل خاص وباقي المقاصد السياحية بشكل عام، مشيراً إلى أن مصر ستستهدف أن تكون قبلة للمؤتمرات، وهذا نوع مهم من السياحة التي تعتمد عليها دولاً كثيرة. 


أدارت الحوار فاتن الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من النائبة نورا علي عبد السميع رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وأحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار، والنائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مشعل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات والحوارات بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة علي صفحتها الرسمية.

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