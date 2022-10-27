عفت نصار:أتوقع مشاركة مصطفى شلبي أساسيًا أمام الأهلي وسيتفوق على أكرم توفيق

توقع عفت نجم الكرة المصرية الاسبق، أن يدفع الزمالك بمصطفى شلبي أساسيًا أمام الأهلي لقدرته على التفوق على أكرم توفيق الظهير الأيمن لفريق الأحمر.

وتابع عفت نصار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الاهلي والزمالك لديهم الطموح والحافز لانتصار ، وأتوقع ان الزمالك سيبخوض المباراة بطريقة 4-3-3، الزمالك سيلعب على الأجنحة لأن عيوب الأهلي في الظهيرين، وسينجح الزمالك في صناعة خلل بأداء الفريق.

وأضاف نصار، أتوقع أن يشارك مصطفى شلبي بشكل أساسي في مباراة القمة، وفي حالة بدأ المباراة سيكون له تفوق على أكرم توفيق، وفي الجهة الآخرى، زيزو سيكون لديه السرعات، وأيضًا سرعة سيف الدين الجزيري.

وأتم نصار، بهذه الطريقة فيريرا سيقلل من أداء لاعبي الوسط في الأهلي، وسيحجم عمرو السولية، والزمالك لديه التنوع في وسط الملعب بوجود إمام عاشور وزكريا الوردي، ومحمد عبد الغني "ليبرو" ويقدم الإضافة لثلاثي الوسط أحيانًا.