أوكرانيا تتحدى الاستراتيجية الروسية.. باحث يكشف ما حدث في مياه خليج سيفاستوبول

قال أوراج رمضان المشرف العام على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، إن المناورة التي نفذتها القوات الأوكرانية مياه خليج سيفاستوبول، من أجل صد الهجوم الروسي، مشيرا إلى وجود معارك طاحنة في خيرسون والتي تتواجد في القطع البحرية الروسية.

وأشار المشرف العام على مركز الأوراس للدراسات للاستراتيجية، في حديثه لقناة "الغد"، أن الهجوم الأوكراني هو تحد الاستراتيجية الروسية والتأكيد دائما أنها منطقة محصنة، بعد وصول طائرات لخليج سيفستوبول، موضحا أن استخدام السلاح النووي غير وارد في الحرب الأوكرانية.

وأكد أن هناك مشروع للدولة الروسية، مؤكدا أن الحرب ستأخذ بعدا أعمق اقتصاديا وسياسيا، وتوقعات معركة حاسمة حول خيرسون، بالإضافة إلى الغموض في الأداء الروسي رغم المناورات التي قامت بها موسكو

كما أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، وصول معدات دفاع جوي جديدة إلى العاصمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن سماء بلاده ستكون أكثر أمنا.

وعبر المسئول الأوكراني عن أمله في أن تساعد معدات الدفاع الجوي على حماية البنية التحتية للطاقة بالمدينة بعد أسابيع من استهدافها بغارات جوية روسية.