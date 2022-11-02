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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 2-11-2022

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2-11-2022، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 77.899 جنيه للبيع و78.25 جنيه للشراء 

وينشر موقع صدى البلد الأخباري سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

قدم البنك العربي الأفريقي الدولي أفضل سعر لبيع الدينار الكويتي مسجلا 81.32 جنيه و للشراء  74.86 جنيه للشراء .

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 2-11-2022

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-11-2022

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 80.52 جنيه للبيع و74.69 جنيه للشراء، وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 77.85 جنيه للبيع و75.69 جنيه للشراء.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الأستثمار العربي إلى 80.15 جنيه للبيع و74.93 جنيه للشراء، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدينار الكويتي 78.16 جنيه للبيع و76.50 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي سجل سعر الدينار الكويتي 77.51 جنيه للبيع و74.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 77.85 جنيه للبيع و75.69 جنيه للبيع.

سعر صرف العملات العربية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 77.89 جنيه للشراء و78.24 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري 6.41 جنيه للشراء و6.44 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 6.56 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبيه اليوم 

استقر سعر اليورو "العملة الأوروبية" 23.98 جنيه للشراء و24.09 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 27.86 جنيه للشراء و27.99 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري 24.29 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع، وسجل سعر الين الياباني 16.40 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع.

واليوان الصيني سجل 3.32 جنيه للشراء و3.33 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 

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