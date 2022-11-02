سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-11-2022

سعر الذهب في مصر .. استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022، عقب تراجعه بالأمس بنحو 5 جنيهات وأول أمس بنحو 10 جنيهات في محال الصاغة على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بأكثر من 1%، أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات من أعلى مستوياتها.

وتحوّل التركيز إلى إعلان رئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1,647.24 دولار للأوقية، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة بنسبة 0.6% عند 1,649.70%.

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022، على مستوى جميع الأعيرة .

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير العائدة.

ويرتبط سعر الذهب بالبورصات العالمية العالمية أولًا وبسعر الدولار في السوق المحلية أيضًا.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر عيار 14 نحو 803 جنيهات للبيع و807 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر عيار 18 نحو 1033 جنيها للبيع و1041 جنيها للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 1204 جنيهات للبيع و1210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 حوالي 1376 جنيهًا للبيع و 1383 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 9632 جنيهًا للبيع و9780 جنيهًا للشراء.



ووصل سعر أونصة الذهب نحو 42.79 ألف جنيه للبيع، و43 ألف جنيه للشراء.



وسجّل كيلو الذهب نحو 1.376 مليون جنيه للبيع و1.382 مليون جنيه للشراء.

أسعار الفائدة

تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بسبب تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى تباطؤ وتيرة تشديد السياسة هذا الأسبوع، حتى مع توقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى.

سعر مصنعية الذهب

سعر الذهب المصنعية.. تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا.

ويختلف سعر مصنعة الذهب باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.