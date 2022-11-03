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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات القرم تجرد زيلينسكي من ممتلكاته

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال رئيس برلمان جمهورية القرم التابعة للاتحاد الروسي فلاديمير كونستانتينوف، إن سلطات الجمهورية تواصل تحديد ممتلكات المواطنين الأجانب الذين يرتكبون أعمالا غير ودية ضد روسيا.

ونوه كونستانتينوف بأن لجنة مكافحة الإرهاب الإقليمية تدرس وضع كل هذه الممتلكات الموجودة في شبه الجزيرة بما في ذلك شقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن برلمان القرم قرر تأميم ممتلكات كبار الأثرياء الأوكرانيين الموالين لسلطات كييف، بما في ذلك العديد من المصانع والمعامل وأحواض بناء السفن والمجمعات التجارية والعقارات.

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وأضاف كونستانتينوف: "يتواصل العمل في مجال تشكيل قائمة بالمؤسسات والممتلكات الخاصة بالمواطنين الأجانب والدول التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا، والخاضعة للتأميم. تقوم لجنة مكافحة الإرهاب الآن بجرد جميع هذه المرافق، بما في ذلك شقة زيلينسكي. وسنقوم بنشر النتائج عندما ينتهي هذا العمل".

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2019، أفاد زيلينسكي بأن زوجته يلينا اشترت أحد العقارات في شبه جزيرة القرم وفقا للقانون الأوكراني في أبريل 2013 قبل عودة شبه الجزيرة إلى روسيا. وجرت الإشارة إلى أنه تم دفع جميع الضرائب والرسوم خلال ذلك. والحديث يدور عن شقة في قرية ليفاديا في منطقة يالطا على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم.

القرم زيلينسكي ممتلكات أوكرانيا روسيا

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