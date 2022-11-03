أبواليزيد: الرئيس أطلق مبادرة زراعة 100 مليون شجرة لتكون رئة للمصريين

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة في جامعه عين شمس؛ إن مبادرة الرئيس بزراعة 100 مليون شجرة بمثابة رئة طبيعية للمصريين وهذا يؤدي إلى التنوع البيولوجي للطبيعة كما خلقها الله لكي تخدم جميع الكائنات على بعضها البعض.

أضاف أحمد أبو اليزيد خلال لقائه في برنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز الإخبارية ؛ أن الأشجار والنباتات تتحمل التغيرات المناخيه من بروده او إرتفاع حرارة كما تعمل على تنقية الهواء البشر وهذا ما تقوم به الدوله زياده رقعة المساحات الخضراء لكل مواطن ما يعادل 17 متر من النباتات.

أوضح أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس أن النباتات الخضراء والأشجار تقوم على خفض درجة حرارة الجو فيما لا يقل عن ثلاث أو أربع درجات وذلك الذي عملت عليه الدولة من احياء للحدائق العامه مع تطويرها بشكل يتناسب مع الشكل الحضاري للمنتزهات كما يساعد على الراحة النفسية لكل الزائرين.

وتابع أن الأشجار هي فلتر طبيعي لحماية الإنسان والبيئة وتعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وضعت الطبيعة الكثير من الأكسجين كما تمتص الأتربة وتعمل أيضا كمصدات للرياح كما تعمل على وضوح الرؤية للسائقين في الطرق؛ مضيفا أن الدولة قامت بمبادرة 100 مليون شجرة بشكل مدروس بحيث أن الأشجار تكون متنوعه حتى لا تندثر بعض السلالات.