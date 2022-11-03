بهزيمة أولمبياكوس .. مصطفى محمد يقود نانت للأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي

قاد مصطفى محمد فريقه نانت الفرنسي للتأهل للأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي بفوزه على أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين في الجولة من السادسة والأخيرة بدور المجموعات.

افتتح مصطفى محمد التسجيل لنانت في الدقيقة 79، ليصنع بعد ذلك الهدف الثاني والذي سجله بلاس في الدقيقة 90، ليقود فريقه للدور المقبل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نانت للنقطة التاسعة في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطتين في المركز الرابع.

تشكيل نانت

وشهد تشكيل نانت تواجد المحترف المصري مصطى محمد في التشكيل الأساسي للفريق الفرنسي.

وضم تشكيل نانت كلا من:

حراسة المرمي: لا فونت

خط الدفاع: كورشيا، بالاس، فابيو، كاستيليتو.

خط الوسط: موتوسامي، موسى سيسكو، سيمون موسيس

خط الهجوم: إيجانتيوس، جوساند، مصطفى محمد.