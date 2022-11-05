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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. حبس 3 متهمين بينهم تونسي بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الجزائر علم
الجزائر علم

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، بإدانة ثلاثة متهمين من بينهم تونسي الجنسية، بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج.

وسلّطت المحكمة عقوبات على المتهمين تراوحت بين سنين وخمس سنوات سجنا نافذة، فيما تمت تبرئة متهم واحد فقط، في حين لا يزال ثلاثة اخرين متابعين، في الملف ذاته وهم في حالة فرار بالأراضي السورية بعد التحاقهم بتنظيم ''داعش'' الإرهابي.

ونُسب للمتهمين محل المتابعة، حسب جريدة "النهار" المحلية، جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، وإعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية، وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، والمشاركة في إعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية وعدم الإبلاغ عن جناية.

وبحسب ملف القضية، فإن المتهمين الثلاثة المنحدرين من العاصمة، تم تجنيدهم من قبل المتهمين المتواجدين في حالة فرار، عبر مواقع جهادية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والسكايب.

وسهّل المواطن التونسي عملية التحاقهم بـ"جبهة النصرة"، ثم تنظيم "داعش" بسوريا.

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سوريا الانضمام لجماعة إرهابية داعش محكمة الجنايات الجزائر

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