عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القباج: الدعم النقدي يصل إلى 5 ملايين أسرة ضمن برنامج تكافل.. فيديو

الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحث على التلاحم والتكامل بين أفراد الشعب المصري، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية أصابت الجميع كنوع من القضاء دون تدخل من أي أحد.

وزيرة التضامن: التغيرات المناخية تؤثر على الفئات الأولى بالرعاية

وزيرة البيئة: الرئيس أكد أهمية التضامن الدولي لمكافحة التغيرات المناخية.. ومدينة شرم الشيخ مقصد سياحي عالمي

وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها، لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه في قلب كل محنة منحة، مؤكدة أن  كورونا أكسبتنا خبرات صحية واجتماعية وأخلاقية كثيرة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه أصبح لدينا بعد نظر لكل طارئ قد يحل علينا.

تكافل وكرامة

وأشارت نيفين القباج إلى أن الدعم النقدي وصل إلى أكثر من 5 ملايين أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة. 

وزيرة التضامن الإجتماعى الفئات الأولى بالرعاية وزيرة التضامن مصر الأزمة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

علاء عبدالفتاح غير محتجز في السجن .. النيابة تكشف مكان وجود المتهم

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

مفاجأة .. النيابة العامة تكشف طلبات علاء عبدالفتاح غير القانونية

ترشيحاتنا

التضامن : الدولة تحملت 35 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

فرنسا تتهم مجموعة متطرفة بالتآمر لمهاجمة ماكرون.. تفاصيل

محمد موسى: بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان تدخل سافر يتعارض مع القانون

أوروبا تعاني.. هل مساعدات الغرب الحاسمة لأوكرانيا في خطر؟

هؤلاء غير مستحقين | التضامن تكشف مفاجأة بشأن تكافل وكرامة .. فيديو

وزيرة التضامن: كل أسر تكافل وكرامة معفاة من المصروفات الدراسية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مهم.. هل تساهم مكملات أوميجا 3 في علاج السرطان؟

تحذير من أضرار جسدية حال عدم تناول الخبز

طريقة تحضير شوربة العدس بخطوات بسيطة

تنقص وزنك وتحارب الكوليسترول.. نوع مهمل من البذور تعرفي عليه

فيديو

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

أمطار رعدية .. تحذير جديد من الأرصاد | فيديو

«أمورة مصر».. أين هدير الهادي الآن بعد خروجها من السجن وماذا تفعل ؟ فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ