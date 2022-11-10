القباج: الدعم النقدي يصل إلى 5 ملايين أسرة ضمن برنامج تكافل.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحث على التلاحم والتكامل بين أفراد الشعب المصري، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية أصابت الجميع كنوع من القضاء دون تدخل من أي أحد.

وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها، لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه في قلب كل محنة منحة، مؤكدة أن كورونا أكسبتنا خبرات صحية واجتماعية وأخلاقية كثيرة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه أصبح لدينا بعد نظر لكل طارئ قد يحل علينا.

تكافل وكرامة

وأشارت نيفين القباج إلى أن الدعم النقدي وصل إلى أكثر من 5 ملايين أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة.