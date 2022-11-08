وزيرة البيئة: الرئيس أكد أهمية التضامن الدولي لمكافحة التغيرات المناخية.. ومدينة شرم الشيخ مقصد سياحي عالمي

حلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضيفة على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، في لقاء خاص، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

وزيرة البيئة: لم نمنع النشطاء من التظاهر في قمة المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المنطقة الزرقاء في قمة المناخ تابعة للأمم المتحدة وتسلمتها وتحت سيطرتها.

وأضافت: "المنطقة الخضراء تابعة للدولة وتستوعب كل الفئات المشاركين في قمة المناخ"، لافته: "لدينا 8 آلاف مشارك من المجتمع المدني في قمة المناخ بشرم الشيخ"، موضحه: "قمة المناخ فرصة ولابد من اغتنامها لمواجهة تغير المناخ".

وأكدت: "لم نمنع نشطاء البيئة من التظاهر في قمة المناخ"، لافتة: "مصر تحترم اتفاقية الدولة المضيفة التي تنص على تخصيص مكان للتظاهر للنشطاء".



البيئة: قمة المناخ فرصة لعرض ما تم في الجمهورية الجديدة والترويج للسياحة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27، إنه لا بد من إعادة النظر في إتاحة التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ وضمان وصوله لمستحقيه.

وتابعت أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يعتبر أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف، مضيفه: " قمة المناخ بمثابة فرصة أمام الدولة المصرية لتعرض ما تم في الجمهورية الجديدة والترويج للمقاصد السياحية".



وأشارت إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ نيابة عن القارة الأفريقية يعطي نوعا من أنواع تجديد الأمل لدى الدول الأفريقية لتحقيق تطلعاتها والوصول إلى ما تريد.

واستطردت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27، أن هناك 13 مبادرة عالمية سيتم طرحها خلال أيام مؤتمر المناخ وهي ليست مبادرات محلية وستشرك فيها منظمات دولية.

وزيرة البيئة: قمة المناخ اختبار حقيقي لتحديد مستقبل الأجيال القادمة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومبعوث مؤتمر المناخ “كوب 27”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية التضامن الدولي لمكافحة التغيرات المناخية، لافتة إلى أن هناك برنامجًا لتخفيف الانبعاثات الضارة؛ للحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية وصولاً للعام 2030؛ من باب تنفيذ خطط الالتزامات الوطنية في هذا الملف.

وأضافت أن آثار التغير المناخي تُنذر باختفاء جزر، وظهور الفيضانات؛ الأمر الذي سيؤدي إلى هجرة المواطنين من المناطق المتضررة، متابعة أن مشاركة الرؤساء بقمة المناخ هامة جدًا، لافتة إلى أن الإرادة السياسية ووجود القادة اليوم في شرم الشيخ؛ أمر هام، ونحن أمام اختبار حقيقي للتضامن الدولي للدفع بوتيرة العمل المناخي؛ حتى لا نخذل مستقبل الأجيال المقبلة.

مصر جزء من القارة السمراء

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ، نيابة عن القارة الأفريقية، لافتة إلى أن مصر جزء من القارة السمراء؛ وكان لها اهتمامًا خاصًا في الاجتماعات الرئاسية، واجتماعات وزارة البيئة مع المسؤولين الأفارقة في مجال البيئة، مؤكدة أن من لم يُشارك في قمة المناخ أضاع فرصة كبيرة لمواجهة التحديات المناخية.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوزراء، والهيئة الهندسية، ومحافظ جنوب سيناء، بذلوا جهودًا مضنية من أجل تجهيز شرم الشيخ في أبهى حلة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ (cop 27).

ولفتت وزيرة البيئة، إلى وجود حوالي 8 آلاف مشارك في القمة من بين 60 ألف مشارك للحضور بمؤتمر المناخ، موجهة للعالم رسالة قائلة: «مش عاوزين في يوم من الأيام نبص ونقول دي كانت فرصة ضائعة، الفرصة موجودة ولازم نثبت أهمية مصداقية التعاون المشترك؛ لأن المصداقية دي أمامها علامة استفهام».

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أنه تم التنسيق مع دولة الإمارات من أجل قمة المناخ المقبلة التي ستستضيفها الدولة العربية الشقيقة (cop 28)، مشيرة إلى وجود تكاتف بأن ما سيخرج من مؤتمر المناخ الحالي سيتم نقله إلى الإمارات، ولم يتم منع نشطاء المناخ من التظاهر أثناء انعقاد قمة المناخ؛ بل تم توفير الخدمات لهم خلال وقفاتهم الاحتجاجية.



وزيرة البيئة: الرئيس السيسي أكد أهمية التضامن الدولي لمكافحة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التضامن الدولي من أجل بقاء الإنسانية ضروري للغاية.

وأضافت: "الرئيس السيسي أكد أهمية التضامن الدولي لمكافحة التغيرات المناخية"، لافتة "مصر تحرص على أن يكون مؤتمر المناخ الانتقال بالعالم من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ".

وأشارت: "مشاركة رؤساء العالم في مهمة في قمة المناخ"، موضحه: "من لم يشارك في قمة المناخ أضاع فرصة كبيرة لمواجهة تغير المناخ"، متابعة: "المؤتمر يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققها مصر والنقلة التي شهدتها في مختلف القطاعات".



"البيئة": العائد من قمة المناخ على المدى البعيد والقصير يوفر فرص عمل للشباب

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك مبادرة للأمن الغذائي والمائي خاصة وأن العالم يعاني من أزمة الغذاء والماء.

وأضافت: "الدولة تنفذ مشروعات جديدة صديقة للبيئة من خلال مبادرات"، لافته: "قمة المناخ تغير صورة مؤتمرات المناخ من خلال مناقشات وحوارات"، موضحة: "الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الجديدة توفر فرص عمل للشباب".

وأكدت: "قمة المناخ بشرم الشيخ رسالة قوية للعالم من أرض السلام"، لافتة: "تغير المناخ تطبيق لمساعدة المزارع على معرفة الطقس".

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،: "العائد على المدى البعيد والقصير لقمة المناخ سيوفر فرص عمل للشباب"، لافتة: “المؤتمر سيفتح الباب لتوفير وظائف خضراء تعوض ما نواجهه من نقص بعض الوظائف جراء التغيرات المناخية”.



ياسمين فؤاد: مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة ومقصد سياحي عالمي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر المناخ من أكبر المؤتمرات للتعاون متعدد الأطراف على ملف الأمم المتحدة.

وأضافت: "مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة ومقصد سياحي عالمي"، مؤكدة أن "استضافة مصر لقمة المناخ تعطي تجديد الأمل للقارة الأفريقية".

وأشارت وزيرة البيئة، "الإعلام الدولي يسلط الضوء من خلال قمة المناخ على الجمهورية الجديدة"، معلقة "قمة المناخ بشرم الشيخ رسالة قوية للعالم من أرض السلام".

وزيرة البيئة تطالب بتسهيل إجراءات الحصول على التمويل لمواجهة تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدائرة المستديرة التي ترأسها الرئيس الفرنسي ماكرون كانت تتحدث عن آليات التمويل المقترحة.

وأضافت: "لابد من إتاحة التمويل من الدول أو من الصناديق الدولية الكبرى"، مطالبه: "لابد من تسهيل إجراءات الحصول على التمويل لمواجهة تغير المناخ".

وأوضحت: "العالم يعاني من أمن الطاقة ولابد من الاستعداد جيدا للمواجهة"، مؤكده: "قمة المناخ في شرم الشيخ للتنفيذ وليس للتوصيات"، مشيرة: "حتى الآن لم نصل إلى جمع 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ".



وزيرة البيئة: نتائج قمة مناخ شرم الشيخ في 2024

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قمة المناخ كانت محفزة للعالم لأنها حملت أكثر من معنى.

وأضافت: "الرئيس السيسي تحدث على كل الموضوعات التي سيتم طرحها على التفاوض"، لافتة: "كلمة الرئيس السيسي في بداية قمة المناخ كانت محفزة للعالم كله".

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: "خسائر بتريليونات الدولارات في عام واحد بسبب المناخ على مستوى العالم"، موضحه: "نتائج قمة المناخ بشرم الشيخ ستكون في عام 2024".

وزيرة البيئة: قمة المناخ في شرم الشيخ للتنفيذ وليست للتوصيات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر أعدت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

وأضافت: "قمة المناخ بشرم الشيخ هي قمة التنفيذ"، لافته: "هناك فرق بين قمة جلاسكو وشرم الشيه لأنه مرتبط بالتوافق بين الأطراف".

وأوضحت: "العالم يعاني من أمن الطاقة ولابد من الاستعداد جيدا للمواجهة"، مؤكده: "قمة المناخ في شرم الشيخ للتنفيذ وليس للتوصيات".

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،: "حتى الآن لم نصل إلى جمع 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ".

