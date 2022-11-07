وزيرة البيئة: الرئيس السيسي أكد أهمية التضامن الدولي لمكافحة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التضامن الدولي من أجل بقاء الإنسانية ضروري للغاية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي أكد أهمية التضامن الدولي لمكافحة التغيرات المناخية"، لافتة "مصر تحرص على أن يكون مؤتمر المناخ الانتقال بالعالم من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ".

وأشارت: "مشاركة رؤساء العالم في مهمة في قمة المناخ"، موضحه: "من لم يشارك في قمة المناخ أضاع فرصة كبيرة لمواجهة تغير المناخ".

وأوضحت: "المؤتمر يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققها مصر والنقلة التي شهدتها في مختلف القطاعات".