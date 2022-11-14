حبس 5 أشخاص اقتحموا موقعا تحت الإنشاء بمدينة بدر لسرقة حديد التسليح

قررت جهات التحقيق، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما باقتحام موقع تحت الإنشاء وسرقة حديد التسليح بمدينة بدر .

بداية الواقعة

كشفت التحريات، أنه تبلغ لقسم شرطة بدر بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم .

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع محامى عن إحدى شركات المقاولات وخفير بذات الشركة.

وبسؤالهما أقر الأول بأنه أثناء تواجد الثانى بمكان خفرته بأحد المشاريع الإنشائية بدائرة القسم تلاحظ له تواجد سيارتين (ملاكى - نقل) داخل الموقع الإنشائى وقيام مستقليها بالشروع فى سرقة حديد التسليح الخاص بالمشروع.

وفور مشاهدته قام قائد السيارة الملاكى بإشهار سلاح نارى فرد خرطوش وإطلاق عيار نارى فى الهواء ولاذوا بالفرار دون سرقة شىء .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم خفراء بدائرة القسم تم إستهدافهم و ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهم ، وسيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة الحديد من المشروع خفرة المبلغ الثانى ومساومة مالك المشروع على دفع مبالغ مالية مقابل إعادة المسروقات وتمكينهم من خفرة المشروع بدلاً من المبلغ الثانى وأقر أحد المتهمين بقيامه بإطلاق عيار نارى فى الهواء من السلاح النارى المضبوط بحوزته فور إكتشاف أمرهم حتى يتسنى لهم الهروب من المنطقة محل البلاغ دون ضبطهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.