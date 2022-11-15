تفاصيل يوم الطاقة في قمة المناخ بشرم الشيخ .. فيديو

استعرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» في فقرة جولة المراسلين من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد، جولة لمراسل القناة داخل مدينة شرم الشيخ، ليكشف أهم التفاصيل الخاصة بفعاليات يوم الطاقة ضمن مؤتمر قمة المناخ COP 27.



وأفاد مصطفى عبدالفتاح، مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مؤتمر قمة المناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ يولي اهتمامًا كبيرًا بالقارة السمراء، حيث أن هناك اتجاه اليوم يبحث العديد القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية كملف الطاقة، وذلك من خلال الجلسات والمشاورات واللقاءات التي تأتي في اليوم العاشر من جدول أعمال هذه القمة.



واستعرض أبرز الموضوعات التي تناقشها القمة اليوم، والمتمثلة في كيفية استفادة القارة الأفريقية من التوزيع العادل للطاقة النظيفة، حيث أن هناك الكثير من الدول بالقارة تعاني حتى الآن من عدم وجود مصادر لهذه الطاقة نظرًا لضعف الإمكانيات وقلة الموارد المتواجدة بها، علاوة على ضعف اقتصاديات تلك الدول.



الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية خلال 30 عام



وقال مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن جميع السادة الحضور بقمة المناخ اليوم يراهنون على نقل الخبرات بين الدول التي بدأت بالفعل في المضي قدمًا نحو تحقيق الطاقة المتجددة وأيضًا السير في اتجاه استخدام مصادر طاقة بديلة كالهيدروجين الأخضر إلى الدول غير القادرة ومساعدتها في تحويل اقتصادها للأخضر.



وتابع، أن اليوم جميع الجلسات تتحدث عن توفير مصادر الطاقة البديلة، مشيرًا إلى أن COP 27 رفع شعار في البداية وهو «الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية خلال الثلاثين عام القادمين»، لذلك علينا توفير مصادر طاقة بديلة ومتجددة بكل الدول.

