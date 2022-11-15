العكريشي: نبض الحياة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل

كشف الدكتور مصطفى العكرشي، المستشار الدينى لمؤسسة نبض الحياة، جهود المؤسسة في بناء المساجد وتوصيل المياه للقري الفقيرة.

وأوضح العكريشي خلال حواره مع الإعلامية نشوي مصطفي ببرنامج " بنت البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مؤسسة نبض الحياة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل إضافة إلى مشروع سقيا الماء وحفر الآبار فى مطروح لتجميع مياه المطر.

وأشار إلى أن الإنفاق والتصدق في سبيل الله يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى ويمحو الخطايا للعبد ويقيه من النار، ويستظل العبد في ظل صدقته يوم القيامة، كما أنها تُعالج الأمراض البدنية والقلبية وتدفع أنواعًا مختلفة من البلاء.

