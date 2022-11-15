يشبه الأنفلونزا وكورونا.. 6 فئات أكثر عرضة للإصابة بـ الفيروس المخلوي

انتشر الفيروس المخلوى بصورة كبيرة مؤخرا فى مصر وعدد كبير من الدول وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي ويسبب أعراض تشبه الأنفلونزا وكورونا



وذكر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية أن هناك مجموعة من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بـ الفيروس المخلوى عن غيرهم، وهم

الاطفال حديثي الولادة من أكثر الفئات المعرضة للإصابة بـ الفيروس المخلوى التنفسي

الأطفال الصغار الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية منذ الولادة أو أمراض الرئة المزمنة

الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة بسبب حالة طبية أو علاج طبي

الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عصبية عضلية مهددون بـ الفيروس المخلوى

أمراض الاعصاب