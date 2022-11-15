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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يشبه الأنفلونزا وكورونا.. 6 فئات أكثر عرضة للإصابة بـ الفيروس المخلوي

الفيروس المخلوى
الفيروس المخلوى

انتشر الفيروس المخلوى بصورة كبيرة مؤخرا فى مصر وعدد كبير من الدول وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي ويسبب أعراض تشبه الأنفلونزا وكورونا 
 

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وذكر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية أن هناك مجموعة من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بـ الفيروس المخلوى عن غيرهم، وهم 

  • الاطفال حديثي الولادة من أكثر الفئات المعرضة للإصابة بـ الفيروس المخلوى التنفسي
  • الأطفال الصغار الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية منذ الولادة أو أمراض الرئة المزمنة
  • الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة بسبب حالة طبية أو علاج طبي
  • الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عصبية عضلية مهددون بـ الفيروس المخلوى

أمراض الاعصاب
أمراض الاعصاب

  • ومن الأشخاص المهددون بـ الفيروس المخلوى، هم: البالغون الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو قاموا بزراعة الأعضاء
  • كبار السن وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة الكامنة من أكثر الفئات المعرضة لـ الفيروس المخلوى
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