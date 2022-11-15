أبو الغيط يشيد بمعرض إكسبو دبي لأصحاب الهمم

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن افتتاح معرض إكسبو دبي لأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) مع ‎أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وقال أبو الغيط في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، "افتتحت كذلك جناح مبادرتنا ‎العيش باستقلالية المدشنة مع ‎ اتحاد الغرف التجارية العربية وآخرين".

وأضاف: الجولة في المعرض تفتح البصر والبصيرة علي التحديات التي تواجه قطاعا كبيرا من أبناء وبنات مجتمعاتنا العربية من ذوي الإعاقة والتسهيل عليهم، مشيرا إلى أن الجهد الذي بذلته إمارة ‎دبي ودولة ‎الإمارات لإعداد المعرض وتشجيع العارضين فريد من نوعه وحجمه ويستحق الإشادة.