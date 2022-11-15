أبو الغيط يشيد بمعرض إكسبو دبي لأصحاب الهمم

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن افتتاح معرض إكسبو دبي لأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) مع أحمد بن سعيد آل مكتوم.
وقال أبو الغيط في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، "افتتحت كذلك جناح مبادرتنا العيش باستقلالية المدشنة مع اتحاد الغرف التجارية العربية وآخرين".
وأضاف: الجولة في المعرض تفتح البصر والبصيرة علي التحديات التي تواجه قطاعا كبيرا من أبناء وبنات مجتمعاتنا العربية من ذوي الإعاقة والتسهيل عليهم، مشيرا إلى أن الجهد الذي بذلته إمارة دبي ودولة الإمارات لإعداد المعرض وتشجيع العارضين فريد من نوعه وحجمه ويستحق الإشادة.