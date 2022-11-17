عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فحوصات طبية لأيمن أشرف بالنمسا

صدى البلد

خضع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لفحوصات طبية بالنمسا اليوم للإطمئنان علي الآلآم التي يعاني منها في الركبة.

وكان الأهلي وافق علي سفر اللاعب إلي النمسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة. 

ويرافق اللاعب، الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وذلك من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الطبية.

مران الفريق
وواصل الفريق الأحمر تدريباته صباح اليوم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر؛ ‏استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.‏

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على فترتين قبل أن يعود غدا إلى مران الفترة الواحدة وفقا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.‏

وأنهى الفريق مران الفترة الأولى والتي سبقها محاضرة عقدها مارسيل كولر المدير الفني ‏للفريق مع اللاعبين داخل التتش؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي ‏الذي يرغب في تنفيذه.

وخاض اللاعبون جزءا بدنيا قبل تطبيق النواحي الخططية التي يحرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذها خلال المران.‏

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق، مرانا قويا للحراس شارك فيه علي لطفي ومصطفى ‏شوبير إلى جانب حارسي الشباب محمد أشرف وطارق حسن.

كما أدى ثلاثي الفريق محمد عبدالمنعم وأليو ديانج وعمار حمدي تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي، حيث خاض عبدالمنعم تدريباته متسعينا بـ «واقي الوجه» بعد خضوعه لجراحة في الأنف، فيما ‏أدى ديانج تدريبات منفردة ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة الكاملة إلى المشاركة ‏الجماعية بعد شكوى اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

وقطع عمار حمدي شوطا كبيرا في طريق العودة إلى المشاركة الجماعية بعدما وصل إلى ‏المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ويخضع لفحص طبي خلال الأسبوع المقبل لتحديد ‏مشاركته التدريجية في التدريبات.‏

 

أيمن أشرف الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الالام سفر اللاعب الدكتور أحمد أبو عبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

انخفاض أسعار الأرز قريبا وحل لغز اختفائه من الأسواق.. أعلى سعر 18 جنيها

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

ترشيحاتنا

بعد 8 سنوات..القضاء الهولندي يصدر حكما بكارثة تحطم الطائرة الماليزية بأوكرانيا

محمد النني: مباراة بلجيكا صعبة والغياب عن كأس العالم لا يزال يؤلمنا

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

ارتفاع كبير في أسعار الدولار الأمريكي عالميا

مواطن بطور سيناء يتفاعل مع قمة المناخ.. يحول إسكوتر للعمل بالطاقة الشمسية

أضرار جسيمة .. القصف الروسي يسبب كارثة في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يتحول وجهي إلى اللون الأسود؟ طبيب يجيب

في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. تعرف على مخاطرها

مكمل غذائي شائع يزيد من خطر التهاب المفاصل

إلحقها من البداية .. أعراض رئيسية لعدوى الصدر يجب عدم تجاهلها

فيديو

تخص امتحانات نوفمبر .. قرارات عاجلة من وزير التعليم

سره الباتع .. شمس الكويتية تطير إلى مصر لهذا السبب

مساحتها 1400 فدان.. أول مدينة مصرية ذكية على جزيرة صناعية

لا توجد آثار للعنف.. تفاصيل وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ