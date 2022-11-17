فحوصات طبية لأيمن أشرف بالنمسا

خضع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لفحوصات طبية بالنمسا اليوم للإطمئنان علي الآلآم التي يعاني منها في الركبة.

وكان الأهلي وافق علي سفر اللاعب إلي النمسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة.

ويرافق اللاعب، الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وذلك من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الطبية.

مران الفريق

وواصل الفريق الأحمر تدريباته صباح اليوم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر؛ ‏استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.‏

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على فترتين قبل أن يعود غدا إلى مران الفترة الواحدة وفقا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.‏

وأنهى الفريق مران الفترة الأولى والتي سبقها محاضرة عقدها مارسيل كولر المدير الفني ‏للفريق مع اللاعبين داخل التتش؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي ‏الذي يرغب في تنفيذه.

وخاض اللاعبون جزءا بدنيا قبل تطبيق النواحي الخططية التي يحرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذها خلال المران.‏

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق، مرانا قويا للحراس شارك فيه علي لطفي ومصطفى ‏شوبير إلى جانب حارسي الشباب محمد أشرف وطارق حسن.

كما أدى ثلاثي الفريق محمد عبدالمنعم وأليو ديانج وعمار حمدي تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي، حيث خاض عبدالمنعم تدريباته متسعينا بـ «واقي الوجه» بعد خضوعه لجراحة في الأنف، فيما ‏أدى ديانج تدريبات منفردة ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة الكاملة إلى المشاركة ‏الجماعية بعد شكوى اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

وقطع عمار حمدي شوطا كبيرا في طريق العودة إلى المشاركة الجماعية بعدما وصل إلى ‏المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ويخضع لفحص طبي خلال الأسبوع المقبل لتحديد ‏مشاركته التدريجية في التدريبات.‏