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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر.. حملة تفتيشية على سوق الخضار في القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شنت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، حملة تفتيشية على سوق الخضار، حيث تابعت اللجنة صلاحية الموازين وتنظيم البايكات وحركة الأسعار، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتفعيل عمل الجهات الرقابية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق. 

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من جانبه أكد اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي حفاظا على سلامة المواطنين.

 

على الجانب الآخر، أطلق اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة بشوارع عمارات الإسكان الاجتماعي "160 وحدة" بجوار عمارات مبارك، لتوفير عامل الأمان للمواطنين وسكان المنطقة. 

 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتقديم أفضل خدمات آمنة للمواطنين بجميع مدن المحافظة.

القصير محافظ البحر الأحمر الإسكان الاجتماعي الكهرباء الحملات التفتيشية رأس غارب

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