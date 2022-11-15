أزمات البحر الأحمر تحذر المواطنين من سقوط أمطار على مدن الجنوب

حذرت الإدارة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، اليوم

، المواطنين من سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال 48 ساعة مقبلة.



وجاء في بيان إدارة الأزمات، بأنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي جنوب المحافظة، والتى تشمل مرسى علم ومدينتي شلاتين وحلايب، وذلك على مدار 48 ساعة المقبلة، مطالبين قائدى المركبات توخي الحيطة والحذر علي الطرق الداخلية والخارجية.

في نفس السياق، أعلنت محافظة البحر الأحمر بجميع مدنها، رفع درجات الاستعدادات القصوى، لمواجهة السيول والأمطار في حال سقوط خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت المحافظة، وضع خطة لمواجهة التقلبات الجوية ومن ملامح الخطة، حيث تم تشكيل فريق عمل الطوارئ في وضع استعداد، بالتنسيق مع كافة الجهات الخدمية في جميع مدن المحافظة ومسار سلاسل جبال البحر الأحمر، كذلك التنسيق مع جميع المديريات والأقسام والأحياء بديوان عام ومدن المحافظة.

وأعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تم تحديد مناطق السيول وتقاطعاتها مع الطرق، وفي حالة سقوط الأمطار سيتم تنفيذ خطط الإخلاء العاجل والتدخل بالتنسيق مع الشرطة لغلق الطرق، ويتم التنسيق مع مديريات الصحة والتضامن ومشايخ القبائل المطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر في حالة سقوط الأمطار والسيول.

وأشار حنفي، في تصريحات صحفية، إلى أن جميع بلاعات الصرف الصحي تعمل بشكل طبيعي، لتكون جاهزة في حالة سقوط الأمطار.

