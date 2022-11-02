مع أوكرانية.. إحباط تهريب 6615 قرصا دوائيا باهظة الثمن عبر جمارك مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص الدوائية.

الواقعة تم اكتشافها في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على أمتعة الركاب المسافرين إلى ملدوفيا على رحلة طيران "فلاي وان"، حيث تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة براكبة أوكرانية الجنسية.

بالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود عبد الباسط مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود 6615 قرصا من الأقراص الدوائية غالية الثمن مخبأة داخل حقائبها الشخصية.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 27 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.