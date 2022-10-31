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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكلات مرعبة.. الاحتفال بالهالوين في فنادق الغردقة وسط إقبال من السائحين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة ، اليوم الإثنين، احتفالات الهالوين بحضور الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات، وسط ارتفاع نسب الإشغال السياحى والتى تجاوزت 90%.

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وأقامت فنادق الغردقة العديد من الفعاليات التى نظمتها فرق الانيمشن مرتدين ملابس تنكرية ووضع أدوات ميكاج مخيفة، وامتدت الاحتفالات إلى أنواع أكلات بأشكال مرعبة.

وقال علاء الدين محمود الخبير السياحي، إن نسب الإشغال السياحى خلال الفترة الحالية متزايدة، تزامناً مع بدء الموسم الشتوى، حيث الأجواء الدافئة.

وأصاف أنه تم تجهيز الديكورات المرعبة في أجواء تناسب الهالوين، كذلك تقديم المأكولات والحلوى على شكل هياكل عظمية وجماجم.

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