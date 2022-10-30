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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 9 حالات تعدٍ تعوق أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء بمدينة الغردقة

ازالة التعديات
ازالة التعديات

نفذ حي شمال الغردقة، برئاسة محمد غريب، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات التي تعوق تطوير منطقة فاطمة الزهراء شمال مدينة الغردقة، حيث تمكنت الحملة من إزالة 9 حالات تعدي عبارة عن أسوار وبلكونات وأشجار غير مثمرة بمساحة إجمالية حوالى ٦٠٠م٢.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، باستكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بكافة مدن المحافظة، ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق آخر صدق عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ، على مد سداد المديونية و تقديم الطلبات للنقل لسوق الخضار الجديد بالغردقة إلى يوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر المقبل، استجابة لطلبات مستأجري الباكيات بسوق الخضار. 

 

كان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة، قد كلف لجنة ضمت نشأت جودة سكرتير المدينة، وخير عبد الخالق سكرتير حي شمال، ومدير إدارة البيئة، ومدير المتابعة الميدانية، ومديرة الإيرادات، بالتنبيه على مستأجري الباكيات بسوق الخضار، بسرعة التوجه إلى حي شمال، لتقديم الطلبات للنقل للسوق الجديد بجانب تسوية المستحقات المالية. 

 

 وأشار رئيس المدينة إلى أنه على المتقدمين بطلبات النقل، أن يرفقوا مع طلباتهم المستندات الدالة على قانونية مقدم الطلب. 

الغردقة محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الخطة الاستثمارية إزالة التعديات

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