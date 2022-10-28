بطول 1000 متر.. فتح طريق دائري حول منطقة مبارك 8 بمدينة الغردقة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الخميس، انتهاء أعمال قطع في الجبل لفتح طريق دائري خلف المباني بطول 1000متر، بمنطقة مبارك 8 ويخدم منطقتي مبارك 8 ومبارك5، وتتم الأعمال تحت إشراف اللواء ممدوح نديم رئيس حي جنوب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أشرف البيه رئيس المدينة، بفتح طرق جديدة تيسرا لحركة السيارات ووصول الخدمات داخل المناطق السكانية.

على الجانب الآخر أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، أن مستشفى الغردقة العام تعمل بكامل الطاقة الاستيعابية، حيث حققت يوم الإتنين الماضي نسبة إشغال 102%، تنوعت بين "48 مريضا بالقسم الداخلي- 16 مريضا بالعناية المركزة -13 طفلا بقسم الحضانات -11 جلسة علاج كيماوي- 18 عملية كبري - 3 عمليات صغري".

كما حققت أيضاً أعلى نسبة إشغال يوم الثلاثاء، وبلغت 105%، تنوعت الخدمات بين" 53 مريض بالقسم الداخلي - 16 مريض بالعناية مركزة - 13 طفل بقسم الحضانات - 15 جلسة علاج كيماوي - 15 عملية كبري - 13 عملية صغري"، ذلك بخلاف التدخلات الجراحية بقسم الطوارئ بالمستشفى، فيما بلغت نسبة إشغال يوم الثلاثاء بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر 71%.

ووجه وكيل وزارة الصحة، الشكر والتقدير للدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور جمال مغربي مدير مستشفى الغردقة العام، وكافة الطاقم الطبي والتمريض، لما بذلوه من جهد كبير من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مشددا على حتمية قياس رضا المنتفعين في جميع المنشآت الطبية.