ميناء سفاجا البحري يستقبل 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة

استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم الثلاثاء، السفينتين السياحيتين، وهم سفينة «زاندام (Zaandam)»، هولندية الجنسية القادمة من ميناء العقبة بالأردن ومتجها إلى تنزانيا والتي تقل على متنها 1672 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بينهم طاقم السفينة، والسفينة السياحية «فايكنج مارس (Viking Mars)» التي ترفع علم النرويج، وعلى متنها 881 راكبا و451 من طاقم السفينة بإجمالي 1332 سائحًا من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.



كان في استقبال السفن السياحية عقب وصولها على رصيف محطة الركاب البحرية كل من اللواء بحري ياسر عبد الفتاح راشد، رئيس هيئة ميناء سفاجا، واللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا.



وتقدموا للسائحين بالورود وأعلام مصر فضلا عن إهدائهم النشرات والدلائل السياحية لمعالم البحر الأحمر والأقصر السياحية والأثرية والهدايا التذكارية لطاقم السفينة المقرر أن يقوموا بزيارة سياحية قبل استكمال مسار رحلتهم.



وكلف اللواء ياسر، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة والتأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.



ووجه رئيس مدينة سفاجا، بتوفير كافة سبل الدعم للسياح إلى المزارات السياحية، وعلى التنسيق مع المختصين لتسهيل دخول وخروج السائحين من وإلى الميناء بيسر وأمان، كما أكد على جاهزية الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة لاستقبال السائحين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتوفير كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالبحر الأحمر، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها.