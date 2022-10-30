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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق برأس غارب

رئيس مدينة غارب خلال
رئيس مدينة غارب خلال الحملة

ترأس اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، حملة تفتيشية تموينية مكبرة لضبط الأسواق والتصدي لكل أنواع المخالفات، بما يضمن الحماية الكاملة لجمهور المستهلك من ضبط السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر، يرافقه اعضاء ادارة التموين بالمدينة.

 

وأضاف «حامد» في تصريحات له، الأحد، أنه تم المرور على المخابز للتأكد من الأوزان المقررة وأرصدة الدقيق وعدم وجود تكدس أمام المخابز، وتم التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم المصنعة ومحلات الخضراوات وتم إعدام بعض السلع واللحوم الفاسدة، كما تم التفتيش على المحلات التجارية والسوبر ماركت لمراقبة الأسعار وعدم التلاعب في قوت الشعب ومراجعة تاريخ صلاحية السلع والمنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما تم التفتيش على محطات تموين السيارات والوقوف على ارصدة المحروقات والتأكد من توافرها وعدم وجود عجز بالارصده، كما تفقدا محطات تموين السيارات بالغازالطبيعى.

 

وأشار إلى أنه هناك توسع من الأهالى في تبديل السيارات من بنزين أو سولار إلى الغاز الطبيعي، مؤكدًا بأنه يوجد بالمدينة مركز تحويل للعمل بالغاز الطبيعي للسيارات، وعدد2 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر تموينية «عدد ٣ عدم حيازة شهادة صحية وعدد ٢ عدم إعلان عن أسعار وعدد ١ عدم نظافة المكان وعدد ١ نقص وزن مخبز بلدي وعدد ١ استخدام دقيق حر في مخبز بلدي ٥ أجولة».

رأس غارب البحر الأحمر التموين اخبار محافظات

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