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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوافق على مد فترة التقدم للنقل لسوق الخضار الجديد بالغردقة

اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

صدق عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على مد سداد المديونية وتقديم الطلبات للنقل لسوق الخضار الجديد بالغردقة إلى يوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر المقبل، استجابة لطلبات مستأجري الباكيات بسوق الخضار. 

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كان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة، قد كلف لجنة ضمت نشأت جودة سكرتير المدينة، وخير عبد الخالق سكرتير حي شمال، ومدير إدارة البيئة، ومدير المتابعة الميدانية، ومديرة الإيرادات، بالتنبيه على مستأجري الباكيات بسوق الخضار، بسرعة التوجه إلى حي شمال، لتقديم الطلبات للنقل للسوق الجديد بجانب تسوية المستحقات المالية. 

 

أشار رئيس المدينة إلى أنه على المتقدمين بطلبات النقل، أن يرفقوا مع طلباتهم المستندات الدالة على قانونية مقدم الطلب. 

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